Москва, 17 сентября, 2024, 13:34 — ИА Регнум. На смену департаменту строительства Москвы придут два новых департамента. Соответствующее постановление 16 сентября подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Будет выделен департамент строительства транспортной и инженерной инфраструктуры. Его главой станет Василий Десятков. Ведомство будет отвечать за строительство дорожных и мостовых объектов, объектов инфраструктуры пассажирского транспорта, инженерно-коммунального хозяйства, а также координировать процессы обращения с отходами строительства и сноса в столице.

Департамент строительства Москвы переименуют в департамент гражданского строительства. Им будет руководить Рафик Загрутдинов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября Собянин заявил о планах построить в Москве до конца текущего года около 40 различных социальных объектов. Он добавил, что с начала года в мегаполисе возвели 63 социальных объекта, в том числе 15 школ, 22 детсада, девять медицинских объектов, 10 спортивных объектов и семь учреждений культуры.

В своём поздравлении ко Дню города Москвы Собянин отметил, что столица продолжает жить и развиваться всем сложностям и проблемам вопреки. По его словам неоценимый влкад в её развитие вносит каждый житель. Город, в свою очередь, остаётся надёжным оплотом России.