Москва, 16 сентября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. В Москве планируется до конца года построить ещё около 40 различных социальных объектов. Об этом 16 сентября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он добавил, что с начала года в мегаполисе возвели 63 социальных объекта, в том числе 15 школ, 22 детсада, девять медицинских объектов, 10 спортивных объектов и семь учреждений культуры.

«Часть строений — 42 здания — возвели за счёт инвесторов и федерального бюджета», — написал он в Telegram-канале.

В качестве примеров он привёл общеобразовательную школу в Троицке, корпус лучевой терапии в клиническом центре «Коммунарка», теннисный центр в «Лужниках» и музейно-выставочный центр «Коллекция», открытый на территории бывшего завода «ЗиЛ».