Москва, 17 сентября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. В грядущие выходные в Москве возможны первые осенние заморозки, сообщила в своём Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В выходные дни в столичный регион станет проникать арктический воздух. На графике видно, что на уровне 1,5 км температура воздуха понизится до отрицательных значений. А это дает основание считать, что в столичном регионе возможны заморозки», — написала Позднякова.

Эксперт также рекомендовала учесть описанные перемены в погоде при планировании выходных на природе.

Как передавало ИА Регнум, ранее Позднякова заявила, что сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю. По её словам, за первую половину месяца в столице не выпадет ни капли дождя.

В Москве первый осенний день стал самым жарким 1 сентября в ХХI веке. В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, превысила отметку в 29,1 градуса.

До этого, 2 июля, жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, предыдущий раз такая температура в столице была зафиксирована в 1890 году. Из-за этого в Москве и Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.