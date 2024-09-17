Курская область, 17 сентября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Кадры освобождения от украинских вооружённых формирований села Снагость в Курской области опубликовало 17 сентября Министерство обороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Штурм провели бойцы подразделения российской группировки войск «Север». Сначала они провели разведку и вскрыли оборону ВСУ, а затем начали атаку одновременно с нескольких направлений под прикрытием боевых машины десанта. Сопровождение им оказывали разведывательные беспилотники.

В штурме Снагости участвовали также морпехи, которые использовали хитрость для атаки на село: они въехали в него на трофейной технике — украинском БТР «Казак». Эффект неожиданности позволил сломать оборону противника и забросить штурмовую группу.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября российские военные освободили от ВСУ Снагость и ещё девять населённых пунктов Курской области: посёлок 10-й Октябрь и сёла Краснооктябрьское, Обуховка, Гордеевка, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка и Внезапное.