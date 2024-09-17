Донецк, 17 сентября, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбуждённое против наёмника ВСУ из Белоруссии Яна Дюрбейко, передано в Верховный суд Донецкой Народной Республики, сообщили 17 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего белоруса Дюрбейко. Его заочно обвинили по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наёмника в вооружённом конфликте»).

«По версии следствия, в период с февраля по июль 2022 года Дюрбейко принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наёмника», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что Дюрбейко получил за участие в боевых действиях на стороне ВСУ деньги в размере, эквивалентном более 300 тыс. рублей. Он объявлен в международный розыск, суд заочно избрал наёмнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело против наёмника из Грузии Ладо Гамсахурдии, участвовавшего в преступлениях против жителей Курской области. Гражданин Грузии участвовал во вторжении украинских вооружённых формирований в Курскую область и расправе над мирными жителями. Также он занимался вербовкой наёмников для ВСУ, в их обучении и в финансировании их деятельности.