Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов получил повестку из следственного отдела Службы безопасности Украины (СБУ). Из неё следует, что новоизбранный глава российского региона стал подозреваемым по уголовному делу, связанному с его поддержкой российских военнослужащих. Обсуждением этого известия ознаменован наступивший, 936-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

В уведомлении от СБУ, которое Георгий Филимонов опубликовал в Telegram-канале 16 сентября и навал «занимательной портянкой», некий старший следователь Зиновий Намка вещает, что главе Волгоградской области необходимо прибыть к нему на Украину (а конкретно — в Тернополь) 20 сентября в 10:00. Приведены также статьи из украинских уголовного и процессуального кодексов с перечислением уважительных причин неявки и последствий игнорирования вызова без уважительных причин. На что глава Вологодской области заметил, что скорее, чем он, к следователю придут «братья из 347-го полка и других наших подразделений».

«У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придётся всем за всё. Ждать недолго», — подчеркнул Георгий Филимонов.

Тем временем непосредственно в зоне СВО российская дальнобойная артиллерия нанесла удары по скоплениям личного состава украинской армии на правом берегу Днепра, не дав противнику собрать силы для форсирования водной преграды. Выявить врага помогли сведения, полученные подпольем, разведкой и беспилотниками, сообщил 17 сентября корреспондент «РИА Новости», наблюдавший за работой расчета орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр».

Также при помощи дронов огневое поражение боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли экипажи БМП-3 группировки войск «Запад», сообщило Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916546" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Экипажи БМП-3 группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ

Подробности — в трансляции ИА Регнум.