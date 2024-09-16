Вологда, 16 сентября, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что украинские спецслужбы вызвали его на допрос. Об этом он написал 16 сентября в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Президента Российской Федерации

«Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В документе, прикреплённом к сообщению, указывается, что украинские спецслужбы предписали Филимонову явиться в следственный отдел управления СБУ в Тернопольской области для участия в проведении следственных и процессуальных действий.

Георгий Филимонов выразил уверенность, что его опередят военнослужащие Вооружённых сил России, у которых много вопросов к украинским «домощенным полицаям».

Как передавало ИА Регнум, в июле СБУ заочно предъявила обвинения помощнику президента России Алексею Дюмину, заместителю министра обороны Юнус-Беку Евкурову, а также главам Луганской Народной Республики и Запорожской области Леониду Пасечнику и Евгению Балицкому.

24 июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что СК с 2014 года привлёк к ответственности свыше 500 украинских боевиков, в числе которых представители высшего командования ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса. Он уточнил, что осуждены более 350 украинских военных, в том числе представители «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).