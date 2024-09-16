Белгород, 16 сентября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Количество раненых в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) возросло до 10. Об этом 16 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кадр из ТГ — канала

«Количество раненых увеличилось до 10. В посёлке Дубовое пострадал четырёхлетний мальчик. Спустя некоторое время после обстрела он почувствовал недомогание, и родители вызвали скорую помощь», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что у ребёнка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. Медики на месте оказали всю необходимую помощь, от предложения госпитализировать мальчика родители отказались.

Кроме того, в Белгороде женщина с минно-взрывной травмой и ушибом грудной клетки самостоятельно обратилась в больницу. После оказания помощи её отпустили домой на амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 16 сентября украинская армия подвергла обстрелу Белгород. Утром Гладков сообщил, что в городе пострадали люди, несколько автомобилей получили повреждения, зафиксированы попадания в жилые дома. Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии.