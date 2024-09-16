Астана, 17 сентября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Совместную пресс-конференцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и канцлера Германии Олафа Шольца отменили по инициативе Астаны. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщило немецкое издание Tagesspiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Первоначально запланированная совместная пресс-конференция Токаева и Шольца была в короткие сроки отменена казахстанской стороной», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей не приводится. В итоге канцлер ФРГ вышел к журналистам один.

Как передавало ИА Регнум, в ходе прошедшей встречи Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц обсудили вопросы расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей двух стран, а также сотрудничество в сфере энергетики и промышленности.

Президент Казахстана отметил, что при урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать тот фактор, что Россия непобедима в военном отношении, а дальнейшая эскалация приведёт к непоправимым последствиям для всех стран, вовлечённых в конфликт. Токаев подчеркнул, что в первую очередь необходимо добиться перемирия, прежде чем обсуждать территориальные вопросы. В частности, он отметил совместную мирную инициативу Китая и Бразилии, выдвинутую в мае.