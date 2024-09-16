Москва, 16 сентября, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшего заместителя руководителя Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении чужого имущества. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили «Известия».

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«Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в резолютивной части апелляционной инстанции.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. На этом настояла защита Симоненко, попросившая закрыть процесс от СМИ из соображений безопасности его участников. Суд согласился с ходатайством защиты, отметив в решении «тайну предварительного следствия».

Как передавало ИА Регнум, в середине июля Генеральная прокуратура РФ выставила в адрес руководства МЧС требование уволить Сергея Симоненко, однако тот оставался в должности вплоть до задержания 1 августа. Бывшего замруководителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали по подозрению в совершении тяжких преступлений.

В отношении Симоненко возбудили уголовное дело. 5 августа Басманный суд Москвы отправил его под арест в СИЗО. Позднее стало известно, что Симоненко предъявили обвинения в организации покушения на убийство и умышленное уничтожение имущества.