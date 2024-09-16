Краснодар, 16 сентября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко обвинили в организации покушения на убийство и умышленное уничтожение имущества. Об этом 16 сентября сообщили в правоохранительных органах.

МЧС Краснодарского края

«В деле Симоненко нет так называемых коррупционных или экономических статей», — процитировало ТАСС слова источника.

Полковника обвинили в организации умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества), покушении на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии и организации к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля Генпрокуратура потребовала от руководства МЧС уволить Симоненко с занимаемой должности по отрицательным мотивам, однако до 31 июля он оставался на службе. После заместителя начальника Главного управления МЧС по Кубани задержали по подозрению в тяжких преступлениях.

Против 56-летнего полковника возбудили уголовное дело. В отношении него велась проверка не только в причастности к коррупции, но и к покушению на убийство и поджогам. 5 августа Басманный суд Москвы отправил Симоненко под арест в СИЗО.

В ходе проверок выяснилось, что на банковских счетах Симоненко находятся 250 млн рублей, а в его собственности — свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей. 3 августа стало известно, что Генпрокуратура РФ потребовала изъять имущество полковника, а также членов его семьи. Позднее ведомство настояло на обращении в доход государства офисного здания, принадлежащего Симоненко. Внутри находятся два межрайонных отдела судебных приставов.