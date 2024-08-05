Москва, 5 августа, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, изъятия имущества которого добивается прокуратура. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Richard Bistrong Камера СИЗО

По информации издания, Симоненко доставили из Краснодара в Москву, и только тогда суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Как сообщало ИА Регнум, правоохранительные органы в ходе проверок обнаружили на банковских счетах Сергея Симоненко 250 млн рублей, а в собственности — свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей.

Симоненко был задержан на рабочем месте 31 июля по подозрению в тяжких преступлениях. Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии имущества полковника, а также членов его семьи. Кроме того, Генпрокуратура в середине июля выставила в адрес руководства МЧС требование уволить Симоненко по отрицательным мотивам, но вплоть до своего задержания он оставался на службе.

В отношении 56-летнего полковника возбуждено уголовное дело. Официальных версий обвинения от правоохранителей пока нет. Представитель силовых структур заявил, что по Симоненко шла проверка не только в причастности к коррупции, но и к покушению на убийство и поджогам.

Судебное заседание об изъятии имущества назначено на 5 августа.