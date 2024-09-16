Варшава, 16 сентября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Польша пока не смогла набрать достаточного количества проживающих в стране украинцев, чтобы сформировать добровольческую бригаду для ВСУ. Об этом 16 сентября заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Damian Burzykowski/Global Look Press

«Насколько я знаю, у нас пока нет достаточного количества добровольцев для формирования бригады», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября Сикорский заявил, что Польша прекратила выплачивать социальные пособия украинцам. Дипломат пояснил, что такие выплаты создают финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться и вступить в ряды ВСУ.

14 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибигасогласился с заявлением Сикорского. По его словам, настало время поднять вопрос о том, чтобы страны Евросоюза начали возвращать мужчин-украинцев домой.