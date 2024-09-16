Брюссель, 16 сентября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. В Брюсселе 16 сентября тысячи митингующих вышли на протестную акцию в знак солидарности с работниками автозавода Audi, которому грозит возможное закрытие. Об этом сообщило Financial Post.

Zuma/Tass

Более 5 тыс. протестующих со всей Бельгии собрались на Северном железнодорожном вокзале Брюсселя, а затем направились к зданию парламента, размахивая дымовыми шашками и плакатами в поддержку Audi и призывая положить конец китайскому промышленному «демпингу». Полиция была готова применить водомёты для обеспечения порядка и разгона демонстрантов.

Профсоюзы, которые выразили опасения, что тысячи сотрудников могут потерять работу из-за закрытия автомобильного завода, объявили общенациональную забастовку, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.

В следующем году порядка 3 тыс. рабочих Audi рискуют потерять работу, поскольку предприятие в Брюсселе намерено сократить штат, а также, вероятно, полностью остановить производство. Участники протестов считают, что компании выводят производство из ЕС из-за энергетического кризиса и при поддержке властей, хотя много лет заводы приносили значительную прибыль владельцам. Они также разочарованы тем, что ни бельгийское правительство, ни Европейский союз до сих пор не смогли предотвратить промышленный кризис на континенте.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября в Брюсселе сотни сотрудников автоконцерна Audi вышли на забастовку. Работники выступили против закрытия завода компании в городе. При этом многие сотрудники Audi в знак протеста не пошли на рабочие места, а организовали акцию протеста.

Причиной послужило заявление представителей автоконцерна о том, что после 2025 года в Брюсселе больше не будут собирать автомобили Audi. Из-за этого могут сократить больше 3 тыс. человек. Аналогичная участь ждёт и субподрядчиков.