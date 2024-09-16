Москва, 16 сентября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. БРИКС привлекает всё больше государств новыми платформами финансовых расчётов, в которых не будут использованы доллар и евро, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам переговоров с египетским коллегой Бадром Абдель Аты 16 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Многих привлекает то, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные расчётные платформы, которые позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие», — отметил Лавров.

Он также связал этот интерес с нежеланием других государств находиться в чрезмерной зависимости от западных валют, сказав, что любой может оказаться под американскими и прочими западными санкциями.

5 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что к присоединению или сотрудничеству с БРИКС проявляют готовность более 30 стран. Сейчас в БРИКС входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китая, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав объединения расширился с 2024 года.