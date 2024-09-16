Бухарест, 16 сентября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Количество погибших из-за шторма «Борис», который обрушился на страны Центральной и Восточной Европы, увеличилось до восьми человек. Об этом 16 сентября сообщила газета The Guardian.

IMAGO/Dawid Markysz/Global Look Press

По информации издания, все погибшие утонули: шестеро — в Румынии и по одному в Австрии и Польше. Ещё четверо числятся пропавшими без вести в Чехии. Трое из них находились в машине, которую унесло в реку в городе Липова-Лазне. Одного мужчину смыло потоком воды на юго-востоке страны.

Польша на границе с Чехией закрыла переход Голковице после того, как река вышла из берегов. Движение поездов приостановили на линии, соединяющей города Прудник и Ныса. В польском городе Клодзко уровень воды в местной реке поднялся до 6,7 м, побив рекорд наводнения в 1997 году, которое частично повредило город и унесло 56 жизней.

В наиболее пострадавшем регионе Румынии, Галаце, повреждения получили порядка 5 тыс. домов.

Как сообщало ИА Регнум, проливные дожди, наводнения, сильные ветры наблюдаются в Румынии, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии с 12 сентября. 15 числа в Австрии были вынуждены отменить два матча футбольного чемпионата страны. Клуб «Хартберг» должен был сыграть с «Тиролем». В команде отметили, что игру, запланированную на полночь, отменили из-за сильного шторма и ветра с порывами до 100 км/ч, а также «из-за напряжённой обстановки в конце дня». Игра венской «Аустрии» против «Штурма», за который выступает российский вратарь Даниил Худяков, также не состоялась из-за шторма.