Вена, 15 сентября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Два матча чемпионата Австрии по футболу отменены из-за шторма «Борис», который обрушился на страны Центральной и Восточной Европы, сообщили 15 сентября пресс-службы клубов «Хартберг» и «Аустрия».

EPA/ТАСС

В матче шестого тура национального чемпионата «Хартберг» должен был сыграть с «Тиролем». В команде отметили, что игру, запланированную на полночь, отменили из-за сильного шторма и ветра с порывами до 100 км/ч, а также «из-за напряжённой обстановки в конце дня».

Игру венской «Аустрии» против «Штурма», за который выступает российский вратарь Даниил Худяков, также отменили из-за шторма. В расписании на 15 сентября остался матч «Грацера» и «Альтаха».

Купленные билеты действительны, новые даты клубы сообщает позднее.

14 сентября из-за непогоды не состоялся матч между «Зальцбургом» и «Аустрией» из Клагенфурта.

Как сообщало ИА Регнум, проливные дожди, наводнения, сильные ветры наблюдаются в Румынии, Австрии, Чехии, Венгрии и Словакии. На востоке и юге Германии, в том числе в федеральной земле Саксония, готовятся к наводнениям. Известно о шести погибших. Один человек утонул в уезде Клодзко на юго-западе Польши, пожарный погиб в Нижней Австрии. Четыре человека были найдены мёртвыми в своих домах в одном из затопленных районов Румынии.