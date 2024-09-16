Курск, 16 сентября, 2024, 14:38 — ИА Регнум. За последний месяц военные спецназа «Ахмат» взяли в плен 20 украинских боевиков в приграничье Курской области. Об этом 16 августа рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Ахмат» взял пленных. Из тех, кого мы смогли вывести, это 12 человек на этом [суджанском] направлении. В общем на двух направлениях за последний месяц, получается, наверное, наши ребята взяли человек 20 пленных», — сказал он в беседе с ТАСС.

Алаудинов подчеркнул, что в настоящее время в приграничных районах Курской области сохраняется подконтрольная для российских военных обстановка.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за сутки семь украинских боевиков сдались в плен в Курской области. По его словам, украинская армия потеряла за это время свыше 300 бойцов и 22 единицы бронетехники.

Представитель российского силового ведомства 16 сентября сообщил, что взятые в плен в курском приграничье бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) попросили киевский режим как можно быстрее их забрать. По словам пленных боевиков, украинское командование намеренно не эвакуирует с поля боя собственных погибших и раненых.