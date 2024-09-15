Москва, 15 сентября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Семь военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Курской области за прошедшие сутки. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — рассказали он.

Конашенков отметил, что за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники. В том числе противник потерял три танка, четыре бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и восемь автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября на курском направлении в плен ВС России сдались 12 украинских военных. По данным Минобороны России, потери противника составили до 300 военнослужащих и 34 единицы бронетехники, включая семь танков, две боевые машины пехоты, а также три бронетранспортёра и 22 боевые бронированные машины.

Ранее военные ВС России взяли в плен 10 бойцов ВСУ. Кроме того, российские военные группировки «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразили контратаку ВСУ в районе села Апанасовка.