Москва, 16 сентября, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Авиация РФ ударила по 18 бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской и Сумской областях, сообщили в российском Министерстве обороны.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 42-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Правда, Русское Поречное и Южный», — заявили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября российские военные нанесли удары по личному составу и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ), базирующимся на «тайном» складе в Обухове Киевской области.

15 сентября российские военные в минувшие сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии и цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет. За сутки российские ВКС сбили два украинских истребителя Су-27. Средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29, а также перехватили американский реактивный снаряд HIMARS, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотников.

В тот же день ВС России уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным оружием для ВСУ. Вместе с этим российские войска нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотников, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах.