Киев, 16 сентября, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по личному составу и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ), базирующимся на «тайном» складе в Обухове Киевской области. Об этом 16 сентября сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

«Не спалось в Киеве и Киевской области. В городе Обухов и рядом с ним три прилёта. Есть хорошее поражение живой силы и техники на «тайном» складе», — написал он в Telegram-канале.

Ещё один прилёт пришёлся на склад близ железной дороги в городе Фастов.

По словам Лебедева, ВС России атаковали расположения ВСУ в Борисполе, Василькове, Каневе и ряде других населённых пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября российские военные в минувшие сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии и цех производства компонентов для оперативно-тактических ракет. За сутки российские ВКС сбили два украинских истребителя Су-27. Средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29, а также перехватили американский реактивный снаряд HIMARS, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотников.

В тот же день ВС России уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным оружием для ВСУ. Вместе с этим российские войска нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотников, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах.