Москва, 27 августа, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В Госдуму собираются внести законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 30 тыс. рублей в месяц, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на соответствующий проект.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Согласно публикации, депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тыс. рублей уже с 1 января 2025 года. По их словам, увеличение МРОТ — это вопрос не только достатка, но и качества жизни россиян.

Авторы проекта напомнили, что осенью 2024 года Госдума должна рассмотреть бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Правительство России предложит свой вариант минимального размера оплаты труда, после чего будет установлен окончательный вариант МРОТ.

Новость дополняется