Хабаровск, 16 сентября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Победивший на сентябрьских выборах Алексей Кысса умер до вступления в должность главы посёлка Эльбан в Хабаровском крае. Ему было 44 года. Об этом 16 сентября сообщил глава Амурского района Павел Боровлев.

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«Скончался Алексей Владимирович Кысса. Алексея Владимировича 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали главой поселения, но вступить в должность главы Алексей не смог», ― написал Боровлев в Telegram-канале.

Глава района уточнил, что Кысса умер 15 сентября. О причинах смерти не сообщается, но по словам его коллег, у него случился инфаркт.

Боролев выразил соболезнования родным и близким и отметил, что это тяжёлая утрата для всего района.

По данным Амурской территориальной избирательной комиссии, на выборах главы городского поселения Кысса победил, набрав 33,1%. Ранее он был председателем Совета депутатов Эльбанского городского поселения.

Как сообщало ИА Регнум, в России 6 сентября в 49 регионах стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. 8 сентября выборы проходили в 83 субъектах РФ. В общей сложности в единый день голосования состоялось около 4 тыс. избирательных кампаний разных уровней и референдумов.

В Хабаровском крае выборы проходили по 43 избирательным кампаниям, в том числе досрочные выборы губернатора края и депутатов законодательной думы региона восьмого созыва. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, выдвинутый «Единой Россией», одержал победу на выборах главы региона. После обработки 100% протоколов он набрал 81,03%. Второе место занял представитель КПРФ, уполномоченный по правам ребенка Хабаровском крае Пётр Перевезенцев ― 8%, на третьем месте оказалась депутат Госдумы Роза Чемерис (партия «Новые люди») ― 4,86%.