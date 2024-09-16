Москва, 16 сентября, 2024, 08:01 — ИА Регнум. В отношении сотрудников полка охраны и конвоирования ГУ МВД, которых подозревают и обвиняют по факту превышения должностных полномочий, возбуждено уголовное дело.

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По версии следствия, фигуранты выдавали телефоны подсудимым для звонков друг другу. Об этом стало известно из судебных материалов, передаёт «РИА Новости».

Из документов следует, что во время совершения преступления 18 фигурантов дела использовали 24 абонентских номера, также установлены IMEI двух устройств.

Конвоиры, в отношении которых возбуждено дело о превышении должностных полномочий, в период с 18 декабря 2023 года до 13 марта 2024 года в помещении Апелляционного корпуса Мосгорсуда «обеспечили условия для беспрепятственного взаимодействия подсудимого с другими заключёнными», в том числе с подельниками.

Фигуранты также позволили звонить подсудимым для оказания давления свидетелям и потерпевшим, что «повлекло существенное нарушение прав потерпевших на объективное рассмотрение уголовного дела в суде».

Конвоирам может грозить от трёх до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника 3-го отдела управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу Дениса Хрупина.

На основании судебных документов, подполковника Хрупина отправили в СИЗО до 9 ноября. Его обвиняют в крупном мошенничестве.

В Петербурге сотрудники управления собственной безопасности МВД РФ установили причастность одного из своих коллег к многомиллионному мошенничеству с землей во Всеволожском районе Ленинградской области.

Махинаторов было несколько, возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».