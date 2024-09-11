Москва, 12 сентября, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника 3-го отдела управления собственной безопасности Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу Дениса Хрупина.

Richard Bistrong Камера СИЗО

На основании судебных документов, подполковника Хрупина отправили в СИЗО до 9 ноября. Его обвиняют в крупном мошенничестве.

Уголовное дело возбуждено было 9 сентября.

Следователи в ходатайстве отметили, что на свободе Хрупин может скрыться от предварительного следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью и в том числе будет угрожать известным ему свидетелям и другим участникам, которые могут дать на него показания.

Деяние, по словам защиты обвиняемого, относится к двухлетней давности и за указанный период тот являлся в органы предварительного расследования и не предпринимал попыток скрыться.

Суть обвинения и детали уголовного дела не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в Петербурге сотрудники управления собственной безопасности МВД РФ установили причастность одного из своих коллег к многомиллионному мошенничеству с землей во Всеволожском районе Ленинградской области.

Махинаторов было несколько, возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, хищение было совершено под предлогом продажи крупного земельного участка во Всеволожском районе в 2022 году. Мошенники предложили крупному предпринимателю купить привлекательный участок, но земля относилась к лесному фонду и находилась в федеральной собственности. За 45 млн рублей аферисты обещали «поспособствовать в издании постановления правительства РФ о переводе земельного участка в категорию сельхозугодий», а после этого всё сделать для того, чтобы участок достался бизнесмену.

Весь 2022-й год мошенники убеждали потерпевшего, что процесс «идёт полным ходом», а мужчина исправно переводил им деньги. Когда потерпевший понял, что его обманывают, он уже успел отдать «продавцам» 31,5 млн рублей.