Санкт-Петербург, 10 сентября, 2024, 23:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники управления собственной безопасности МВД РФ установили причастность одного из своих коллег к многомиллионному мошенничеству с землей во Всеволожском районе Ленинградской области. С подозреваемым проводят следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

МВД РФ

Установлено, что махинаторов было несколько, в том числе один из сотрудников управления.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

На данный момент следствие считает, что хищение было совершено под предлогом продажи крупного земельного участка во Всеволожском районе в 2022 году.

Мошенники предложили крупному предпринимателю купить привлекательный участок с хорошим месторасположением. Но эта земля относилась к лесному фонду и находилась в федеральной собственности.

За 45 млн рублей аферисты обещали «поспособствовать в издании постановления правительства РФ о переводе земельного участка в категорию сельхозугодий», а после этого всё сделать для того, чтобы участок достался бизнесмену.

Весь 2022-й год мошенники убеждали потерпевшего, что процесс «идёт полным ходом», а мужчина исправно переводил им деньги. Когда потерпевший понял, что его обманывают, он уже успел перевести «продавцам» 31,5 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова задержали в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также превышении должностных полномочий.

Следствие заподозрило его в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, которые были приобретены для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость этих изделий оценили в 130 млн рублей. Генерал свою вину не признал.

4 июля следствие предъявило Попову обвинение в окончательной редакции. Помимо мошенничества в особо крупном размере, бывшему командующему добавили в дело обвинение в служебном подлоге. 15 июля по ходатайству следствия его перевели под домашний арест до 11 октября.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о завершении следственных действий по уголовному делу в отношении Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева, также проходящего по этому делу. Он подчеркнул, что обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами расследования.