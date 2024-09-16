Десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), пленённые российскими бойцами мотострелкового полка 1427 к юго-западу от посёлка Нечаев в Курской области, простят Киев «забрать их как можно скорее». Со ссылкой на видеокадры с допросом, попавшие в распоряжение «РИА Новости» 16 сентября, сообщается о жалобах боевиков на украинское командование. Военнопленные свидетельствуют, что их «кинули» в курском приграничье и намеренно не эвакуируют с поля боя погибших и раненых военных. Обсуждением этого известия ознаменован наступивший, 935-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

Ранее сообщалось, что Украина не выплачивает похоронные за военнослужащих, убитых в Курской области.

Тем временем расчёты РСЗО «Град» во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией наносят огневое поражение по местам размещения противника, опорным и наблюдательным пунктам, маршрутам движения боевой техники и кочующим огневым средствам ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3916282" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> «Грады» работают по скоплению сил противника

Продвижение ВС РФ обеспечивают также танкисты группировки войск «Запад». Под удар попадают и тыловые позиции боевиков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/1MvXZ6VGk" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Танкисты группировки войск «Запад» на боевом дежурстве

Подробности — в трансляции ИА Регнум.