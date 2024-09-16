Вашингтон, 16 сентября, 2024, 03:44 — ИА Регнум. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило, что военные уничтожили ракетную систему правящего на севере Йемена движения хуситов «Ансар Аллах».

Иван Шилов ИА Регнум Военная база США

В опубликованном заявлении в соцсети говорится, что за сутки американские военные успешно разбили одну ракетную систему в контролируемом хуситами районе Йемена.

Система представляла собой угрозу силам США и коалиции, а также торговым судам.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотный надводный аппарат хуситов «Ансар Аллах» уничтожили американские военные в Красном море. Отмечается, что военные США посчитали беспилотник «непосредственной угрозой».

Американские военнослужащие поразили в Красном море два судна мятежников из йеменского шиитского движения «Ансар Аллах».