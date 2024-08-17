Вашингтон, 17 августа, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Беспилотный надводный аппарат движения хуситов «Ансар Аллах» уничтожили американские военные в Красном море. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«За последние 24 часа силы Центрального командования США успешно уничтожили один беспилотный надводный аппарат хуситов в Красном море», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что военные США посчитали беспилотник «непосредственной угрозой» силам США и коалиции, а также торговым судам в регионе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские военнослужащие поразили в Красном море два судна мятежников из йеменского шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

Одно из морских судов подверглось нападению у берегов йеменского порта Ходейда, проинформировал 12 августа Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. По официальной информации, инцидент произошёл в 63 морских милях, или около 116,6 км, к юго-западу от Ходейды.

Ещё одно нападение на британское судно произошло 3 августа. Атака проводилась в 170 морских милях к юго-западу от Адена в Йемене.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке хуситы предупредили, что не позволят судам, связанным с Израилем, проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока не прекратится операция в палестинском анклаве. С ноября 2023 года атакам со стороны хуситов подверглись десятки гражданских судов. В ответ на действия хуситов США и союзники с января 2024 года начали наносить ответные удары по позициям йеменских повстанцев.