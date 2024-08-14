Военные США уничтожили два судна хуситов в Красном море
В США заявили об успешной атаке на корабли хуситов в Красном море
Вашингтон, 14 августа, 2024, 05:48 — ИА Регнум. В течение суток американские военнослужащие поразили в Красном море два судна мятежников из йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).
«За последние 24 часа силы Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) уничтожили два судна поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море», — сообщило командование в соцсети Х.
Как сообщало ИА Регнум, одно из морских судов подверглось нападению у берегов йеменского порта Ходейда, проинформировал 12 августа Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. По официальной информации, инцидент произошёл в 63 морских милях, или около 116,6 км, к юго-западу от Ходейды.
Ещё одно нападение на британское судно произошло 3 августа. Атака проводилась в 170 морских милях к юго-западу от Адена в Йемене.
Хуситы с осени 2023 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда. Они пригрозили, что не позволят им проходить через воды Красного моря до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.
В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменских повстанцев.