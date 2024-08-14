Вашингтон, 14 августа, 2024, 05:48 — ИА Регнум. В течение суток американские военнослужащие поразили в Красном море два судна мятежников из йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Иван Шилов ИА Регнум Атака США на Йемен, Красное море

«За последние 24 часа силы Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) уничтожили два судна поддерживаемых Ираном хуситов в Красном море», — сообщило командование в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, одно из морских судов подверглось нападению у берегов йеменского порта Ходейда, проинформировал 12 августа Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. По официальной информации, инцидент произошёл в 63 морских милях, или около 116,6 км, к юго-западу от Ходейды.

Ещё одно нападение на британское судно произошло 3 августа. Атака проводилась в 170 морских милях к юго-западу от Адена в Йемене.

Хуситы с осени 2023 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда. Они пригрозили, что не позволят им проходить через воды Красного моря до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменских повстанцев.