Журналист сообщил о неудачах ВСУ в Курской области и Донбассе
Журналист Боуз: ВСУ отступают в Курской области и в Донбассе
Дублин, 16 сентября, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не способны остановить продвижение российской армии. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
«Украинское командование предпринимает отчаянные попытки остановить масштабное российское контрнаступление в Курской области и Донбассе. Они терпят неудачу», — написал он в соцсети X.
Журналист отметил, что западные издания намеренно замалчивают информацию о вытеснении украинских военных из курского приграничья.
Как передавало ИА Регнум, за сутки ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в Курской области, информировал 15 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Во время боёв за последние 24 часа украинские войска, вторгшиеся в курское приграничье, потеряли свыше 300 человек и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортёра и 15 бронемашин. Семь украинских бойцов сдались в плен.
Общие потери ВСУ с начала боевых действий на курском направлении превысили 13,4 тыс. бойцов. Противник также лишился 113 танков и другой техники.
По данным американского телеканал CNN, ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области. Украинские военные заявили, что бои в этом регионе становятся всё сложнее. При этом ситуация на других участках фронта также остаётся очень напряжённой.