Дублин, 16 сентября, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) не способны остановить продвижение российской армии. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

Иван Шилов ИА Регнум Поражение ВСУ

«Украинское командование предпринимает отчаянные попытки остановить масштабное российское контрнаступление в Курской области и Донбассе. Они терпят неудачу», — написал он в соцсети X.

Журналист отметил, что западные издания намеренно замалчивают информацию о вытеснении украинских военных из курского приграничья.

Как передавало ИА Регнум, за сутки ВС России нанесли поражение формированиям девяти бригад ВСУ в Курской области, информировал 15 сентября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Во время боёв за последние 24 часа украинские войска, вторгшиеся в курское приграничье, потеряли свыше 300 человек и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортёра и 15 бронемашин. Семь украинских бойцов сдались в плен.

Общие потери ВСУ с начала боевых действий на курском направлении превысили 13,4 тыс. бойцов. Противник также лишился 113 танков и другой техники.

По данным американского телеканал CNN, ВСУ усомнились в целесообразности операции в Курской области. Украинские военные заявили, что бои в этом регионе становятся всё сложнее. При этом ситуация на других участках фронта также остаётся очень напряжённой.