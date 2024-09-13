Курск, 13 сентября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) усомнились в целесообразности операции в Курской области. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на сообщения украинских военных.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

Как указано в публикации, бойцы, которых перебросили в Курскую область, заявили, что бои в этом регионе становятся всё сложнее. При этом ситуация на других участках фронта всё ещё остается очень напряжённой.

«Это будет становиться всё труднее и труднее. Будет больше артиллерийского огня, больше солдат, и будут очень большие и трудные сражения, но мы должны сделать всё возможное, чтобы улучшить наше положение», — отметил один из военных ВСУ.

По словам командира спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майора Апти Алаудинова, военные ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области. Он отметил, что российские войска истощают ВСУ в Курской области, а также каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении, уничтожая личный состав, технику и резервы противника.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. СК информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.