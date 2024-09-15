Москва, 15 сентября, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Владислав Бакальчук — муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук — подал заявку на регистрацию товарного знака RWB для того, чтобы не допустить смены названия ООО «РВБ».

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«Мои юристы действительно подали такую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности», — сказал он «РИА Новости».

Бакальчук отметил, что в ближайшее время «РВБ» попытаются переименовать в RWB, и он намерен не допустить этого.

«Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа маркетплейс Wildberries завершил объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries в полном объёме передали новой компании.

Руководство маркетплейса пообещало, что переход на новое юридическое лицо не отразится на работе партнёров и клиентов с торговой площадкой. В компании отметили, что все услуги доставки, хранения и выдачи заказов выполняются в обычном режиме.