Аксай, Ростовская область, 15 сентября, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Открытое горение ликвидировано на складе стройматериалов в городе Аксае Ростовской области, сообщает 15 сентября пресс-центр МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ростовские пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Аксае», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили о локализации пожара на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Отмечалось, что шесть жилых строений повреждены огнём. Пламя перекинулось на частные дома из-за сильного ветра.

По данным МЧС, с начала суток в Ростовской области зафиксировали 60 природных пожаров, тушение серьёзно осложняет штормовой ветер. Борьба с огнём продолжается в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ростовский губернатор Василий Голубев назвал причины ландшафтных пожаров — это «сильный ветер и перехлёст проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнём».

Самая сложная ситуация, уточнил он, на хуторе Морской Чулек, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. Там повреждены девять домов и пять строений, эвакуированы 20 человек. В Аксайском районе пожары вспыхнули в трёх садовых товариществах. В борьбе с огнём участвуют свыше 2 тыс. человек и около 300 единиц техники, добавил губернатор.