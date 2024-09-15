Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Десятки природных пожаров вспыхнули в Ростовской области в условиях сильного ветра, примерно 30 из них ещё не потушены. Об этом сообщил 15 сентября губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что с начала суток в области зафиксировали более 50 пожаров. Тушение серьёзно осложняет штормовой ветер.

«В настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах», — написал Голубев.

По его словам, причины ландшафтных пожаров — «сильный ветер и перехлёст проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнём».

Самая сложная ситуация — на хуторе Морской Чулек, где пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. Повреждены девять домов и пять строений, эвакуированы 20 человек.

В Аксайском районе пожары вспыхнули в трёх садовых товариществах, горят восемь домовладений. Семь нежилых построек уничтожены огнём на хуторе Светлый в Каменском районе. В борьбе с огнём участвуют 2061 человек и около 300 единиц техники, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в Аксае загорелись камыш и сухая трава. Ландшафтный пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Позже в МЧС информировали о пожаре на складе стройматериалов, который перешёл на жилые дома. Это возгорание локализовали на 1500 квадратных метрах, огонь успел повредить шесть домов.