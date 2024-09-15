Самара, 15 сентября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» победил ФК «Химки» со счётом 3:0 на мачте восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Нападающий «Акрона» Артём Дзюба дебютировал во втором тайме, сделав голевой пас.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Акрон» дважды забил в первом тайме и один гол в концовке матча.

Дзюба вышел на поле на 64 минуте матча в качестве замены форварда Ивана Тимошенко.

Как передавало ИА Регнум, ранее Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу со счётом 4:2 над грозненским «Ахматом» в матче восьмого тура РПЛ.

Днём ранее футбольный клуб «Зенит» победил ЦСКА со счётом 1:0 в выездном матче восьмого тура РПЛ.