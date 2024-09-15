Москва, 15 сентября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу со счётом 4:2 над грозненским «Ахматом» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Владимир Федоренко/РИА Новости

В первом тайме счёт открыл счёт полузащитник «Динамо» Хорхе Крраскаль.

Второй гол московскому клубу принёс форвард Константин Тюкавин. Затем счёт сравняли Мауро Луна и Лечи Садулаев. В добавленное время полузащитники «Динамо» Лука Гагнидже и Денис Макаров забили по голу, тем самым принеся команде победу.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее футбольный клуб «Зенит» победил ЦСКА со счётом 1:0 в выездном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Победа над армейцами в выездном матче стала для «Зенита» первой с 2021 года. Единственное очко принёс «Зениту» 23-летний аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Это произошло на 43-й минуте встречи.