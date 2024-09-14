Москва, 14 сентября, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» победил ЦСКА со счётом 1:0 в выездном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Победа над армейцами в выездном матче стала для «Зенита» первой с 2021 года.

Григорий Соколов/РИА Новости Игрок ФК «Зенит» Лусиано Гонду

Единственное очко принёс «Зениту» 23-летний аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Это произошло на 43-й минуте встречи.

Теперь у «Зенита» 20 очков и первое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы занимают пятую строчку с 13 очками.

Ранее в матче четвёртого тура РПЛ сине-бело-голубые одержали победу над московским «Динамо» (1:0), а в шестом туре сыграли вничью (0:0) со «Спартаком». Следующий тур состоится 21 сентября, «Зенит» встретится с воронежским «Факелом».

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Гонду забил два первых мяча в составе «Зенита», это произошло в матче Российской премьер-лиги с нижегородским «Пари НН». Ещё одно очко команде принёс Вендел, встреча закончилась со счётом 3:0.