Артём, Приморский край, 15 сентября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. В Артёме Приморского края пассажирка такси на ходу выпрыгнула из машины из-за потерявшего сознание водителя. Об этом сообщил краевой главк МВД.

Global Look Press

«В ходе проведения проверки полицейскими была установлена потерпевшая. Ей оказалась 47-летняя жительница Артёма», — говорится в Telegram-канале правоохранительного ведомства.

По словам пассажирки, во время вечерней поездки в какой-то момент она заметила, что водитель такси потерял сознание и стал въезжать в дорожные леерные ограждения.

После тщетной попытки привести водителя в сознание, женщина решилась выпрыгнуть из движущегося автомобиля, опасаясь за свою жизнь, в результате чего вывихнула плечо.

О состоянии водителя такси не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, в подмосковном посёлке Михнево Ступинского городского округа сотрудник ГАИ сбил троих детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте. В результате ДТП дети с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.