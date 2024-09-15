Ступино, Московская область, 15 сентября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. В подмосковном посёлке Михнево Ступинского городского округа сотрудник ГАИ сбил троих детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте, сообщила 15 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«13 сентября 19:00 в поселке Михнево на Московской улице произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1997 года рождения, управляя легковым автомобилем марки «Омода», совершил наезд на трёх несовершеннолетних 2017, 2018 и 2019 годов рождения, перебегавших проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, без сопровождения взрослых», — сказано в сообщении.

В результате ДТП дети с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

В полиции установили, что водитель является сотрудником одного из подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Московской области. Как показало медицинское освидетельствование, он был трезв.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в подмосковном МВД.

Как передавало ИА Регнум, в августе в центре Москвы полицейский автомобиль марки Toyota Camry сбил самокатчика и протащил его по асфальту. По словам очевидцев, пострадавший двигался по проезжей части на арендованном самокате, затем произошло столкновение полицейским автомобилем. После столкновения машина не смогла сразу остановиться и протащила самокат по дороге. В результате инцидента самокатчик получил травмы, его увезли на скорой в больницу.