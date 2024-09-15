Белгород, 15 сентября, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Украинские войска применяют оружие, поставленное Западом, для ударов по детским садам и площадкам в Белгороде. Об этом заявил независимый журналист из Австралии Джони Х, автор YouTube — и Telegram-каналов CafeRevolution.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В опубликованном видео он рассказал, что находился на одной из детских площадок во время ракетного обстрела. Ему и другим людям пришлось укрыться в убежище.

«Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда, — это западные ракеты, которые мы поставляем», — сказал Джони Х.

По его словам, Белгород — мирный город, где нет ни одного военного. Его жители страдают из-за поставок Украине оружия западного производства.

Австралийский журналист добавил, что задокументировал факт обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) одного из белгородских детских садов с применением системы HIMARS.

«К счастью, это произошло за час до прихода детей в детский сад. Так что дети не погибли, но детский сад был полностью разрушен», — отметил он.

Джони Х. прибыл в зону боевых действий 15 месяцев назад. Он посетил новые российские регионы, долго жил в Донецке, несколько раз приезжал в Белгород. По словам австралийца, он восхищён мужеством русских людей, которые продолжают жить полной жизнью в условиях обстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, Белгород неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Так, вечером 30 августа украинские войска обстреляли Белгород и Белгородский район из чешской РСЗО Vampire («Вампир») с применением кассетных боеприпасов. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пяти погибших и 37 пострадавших, которых доставили в больницы. Следственный комитет информировал о 46 пострадавших, семь из которых — дети.