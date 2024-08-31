Москва, 31 августа, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Число пострадавших после вчерашнего обстрела киевскими боевиками Белгорода увеличилось до 46 человек, пятеро из них погибли, в настоящее время в городских больницах под присмотром врачей находятся 37 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Администрация Белгородской области

Вечером 30 августа киевские боевики обстреляли Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»).

Обстрел Белгорода «Вампирами»

Пять человек погибли и 46 пострадали в результате обстрела Белгородского района Вооружёнными силами Украины (ВСУ) из реактивной системы залпового огня Vampire, сообщил Следственный комитет (СК) России. В СК добавили, что среди пострадавших семеро являются несовершеннолетними.

Ранее губернатор Гладков проинформировал о 37 пострадавших, они были доставлены в медицинские учреждения города.

«От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. В тяжёлом состоянии семь взрослых и трое детей», — написал он в своём Telegram-канале.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова 31 августа сообщила, что один из пострадавших детей на данный момент находится в тяжёлом состоянии, его могут транспортировать в медучреждение Москвы. Остальные раненые дети продолжают находиться в больнице региона.

Также в результате обстрела со стороны киевских боевиков были повреждены школа и детский сад в Белгороде. По словам очевидцев, дети, находящиеся рядом с учреждениями, не успели забежать домой при обстреле. Их госпитализировали с контузией, у пострадавших начались проблемы со слухом и сильные головные боли. Снарядами ВСУ повреждены окна и кровли жилых и муниципальных зданий, включая школу и детский сад, осколки посекли много автомобилей в округе.

От обстрела «Вампирами» пострадал посёлок Дубовое, находящийся в трёх километрах к югу от Белгорода. Там загорелись два дома, гараж и автомобиль. Возгорание оперативно потушили пожарные.

По факту атаки украинских боевиков СК России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности причастных к теракту.

Другие атаки Белгородской области

Боевики киевского режима наносят удары западным оружием по территориям Белгородской и Курской областей на фоне проведения спецоперации на Украине. Российские ПВО каждый день уничтожают десятки воздушных целей в небе над приграничными регионами страны.

По информации Минобороны, ВСУ ведут обстрелы Белгорода с украинской территории. Противник наносит удары при помощи тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и чешских РСЗО «Вампир».

Одна их наиболее трагичных атак в Белгороде произошла 12 мая 2024 года. Воскресным утром на улице Щорса обрушился целый подъезд одной из панельных десятиэтажек. В дом попал украинский снаряд. В Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили шесть ракет тактического комплекса и шесть реактивных снарядов. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом.

«В результате этого террористического акта погибли 17 человек, 19 получили ранения», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

РСЗО Vampire — это чешский «Град»

Vampire является чешской реактивной системой залпового огня. Её первые образцы появились ещё в Чехословакии во второй половине XX века. Vampire создавали в качестве собственной версии советских РСЗО «Град». Vampire имеет несколько модификаций, дальность стрельбы «Вампира» превышает 20 тыс. метров, а калибр — 122 мм.

РСЗО Vampire может вести огонь как одиночными выстрелами, так и залпом из всех направляющих. Система имеет высокую мобильность и способна быстро менять позицию после стрельбы. Ранее украинские СМИ сообщали, что парию РСЗО Vampire направили Киеву в 2022 году, в рамках очередного пакета военной помощи от Вашингтона.