Антрацит, ЛНР, 15 сентября, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Пожарные устранили открытое горение на территории алюминиевого завода в Антрацитовском районе ЛНР, сообщает 15 сентября пресс-центр республиканского главка МЧС России.

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«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на заводе в районе села Степное на площади 4 400 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Полная ликвидация пожара продолжается, о пострадавших не сообщалось.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в окрестностях Антрацита вспыхнул природный пожар, который в МЧС назвали «масштабнейшим». Огонь распространился на посёлки Степное и Лесное, где заполыхали жилые дома, хозяйственные постройки и растительность. Пламя также перекинулось на территорию алюминиевого завода, там загорелся цех с готовой продукцией.