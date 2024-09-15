Анкара, 15 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Турция может устанавливать отношения с кем хочет, заявил 15 сентября временный поверенный в делах посольства США в Турции Майкл Голдман, слова которого передаёт Hurriet Daily News.

Михаил Метцель/ТАСС Президент Турции Реджеп Эрдоган

«Ни у меня, ни у моего правительства нет своего видения по этому вопросу. Турция — суверенное, независимое государство и нация. Она может устанавливать отношения с тем, с кем хочет», — сказал он.

Голдман также подчеркнул, что США уверены в двусторонних отношениях с Турцией как сильным партнёром по НАТО.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале июня заявил о желании Турции присоединиться к БРИКС. Вопрос вступления страны в БРИКС обсуждался в Нижнем Новгороде на саммите объединения, в котором участвовала турецкая делегация.

По данным американского агентства Bloomberg, Турция несколько месяцев назад подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Ссылаясь на собственные источники, агентство 2 сентября сообщило, это решение связано с разочарованием, которое Анкара испытывает из-за отсутствия прогресса в вопросе вступления страны в Европейский союз.

В БРИКС входят десять стран: Россия, Бразилия, Индия, Китая, ЮАР, а также новые члены — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Состав объединения расширился с 2024 года.