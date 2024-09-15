Москва, 15 сентября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. В Алексеевском районе Москвы появится спортивный комплекс «Стальной». Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он отметил, что спорткомлекс смогут посещать более 1,7 тыс. человек в сутки. В здании будет располагаться 50-метровый бассейн, детский бассейн, а также зал для занятий общей физической подготовкой. Его возводят благодаря инициативе граждан. В здании также будут административные, медицинские и технические помещения.

«Сейчас объект готов наполовину. Завершены монолитные работы, на финальной стадии устройство кровли. Открыть комплекс планируется в следующем году», — написал Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году на юге Москвы в районе Зябликово завершится строительство нового спортивного комплекса. По словам мэра столицы, в комплексе оборудуют два бассейна, а также зал для групповых занятий. Посещать его смогут все желающие.

Ранее Собянин проинформировал, что в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов. Из них четыре: спортивный комплекс «Раменки», дворец тенниса «Лужники», спортзал «Дружба» в «Лужниках», а также ледовая арена в Щербинке уже готовы.