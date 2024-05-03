Москва, 3 мая, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В Москве активно развивается спортивная инфраструктура. Только с начала текущего года в столице появились ещё четыре спортивных объекта. О том, как город строит современные спорткомплексы для больших побед, в личном блоге рассказал мэр Сергей Собянин.

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Так, за три месяца этого года уже открыли четыре объекта спортивной инфраструктуры. Это ледовая арена в Щербинке, спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки», универсальный спортивный зал «Дружба» и дворец тенниса «Лужники».

«В планах на этот год ещё 15 объектов, из них четыре: спортивный комплекс «Раменки», дворец тенниса «Лужники», спортзал «Дружба» в «Лужниках», а также ледовая арена в Щербинке — уже готовы», ― уточнил мэр.

Всего с 2011 года в российской столице возвели свыше 200 объектов. 23 из них открыли в прошлом году.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин 10 апреля после капитального ремонта открыл спортивный комплекс «Скиф» в столичном районе Гольяново. По словам градоначальника, скоро в районе будет открыт ещё один спорткомплекс. В открывшемся комплексе есть два спортивных зала — универсальный с трибунами на 130 мест и тренажёрный с кардио− и силовыми тренажерами. На его базе также организовали занятия по общей физподготовке и спортивным играм для участников программы «Московское долголетие».

В марте мэр столицы открыл обновлённый универсальный спортзал «Дружба» в «Лужниках». Этот зал осенью 2024 года примет соревнования Всемирных игр дружбы.

Кроме того, Собянин сообщил, что на Воробьёвской набережной в Парке Горького построят 130-метровый открытый панорамный бассейн с видом на Москву-реку. Комплекс, к созданию которого приступят уже в этом году, будет состоять из двух уровней. Ежедневно он сможет вмещать около 1,5 тысячи человек. При этом купаться в бассейне можно будет даже зимой благодаря системе подогрева воды.