Москва, 17 мая, 2024, 16:08 — ИА Регнум. В 2024 году в районе Зябликово завершат строительство нового спортивного комплекса. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Telegram-канал Сергея Собянина Макет спортивного комплекса

«В районе Зябликово в этом году планируем завершить строительство спорткомплекса «Акварис», — написал градоначальник.

В комплексе оборудуют два бассейна и зал для групповых занятий, а также создадут безбарьерную среду. Посетить его смогут все желающие.

Мэр отметил, что за последние годы в Зябликово появилось множество важных проектов, улучшающих инфраструктуру района и повышающих качество жизни. В их числе он назвал обновлëнный международный автовокзал «Красногвардейский», откуда отправляется до 360 рейсов в сутки. Также капитально отремонтировали Ледовый центр «Русь» и создали новый сквер Победы у станции метро «Шипиловская», благоустроили Яблоневый сад и Ореховый бульвар, где открылась фестивальная площадка «Московских сезонов».

Как сообщало ИА Регнум, в Москве построят и реконструируют 15 спортивных объектов. Из них четыре: спортивный комплекс «Раменки», дворец тенниса «Лужники», спортзал «Дружба» в «Лужниках», а также ледовая арена в Щербинке — уже готовы, отметил мэр.

Также в Москве стартовала программа капитального ремонта школ. Первые 50 зданий обновят в 2024 году. В дальнейшем в эту программу включат до 100 школ ежегодно. В зданиях приведут в порядок фасады, кровли и внутреннюю отделку, а также заменят инженерные коммуникации.