Киев, 15 сентября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В одном из городов Украины сотрудник полиции избил прохожего, соответствующее видео опубликовало украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

На видеокадрах показано, как сотрудники полиции и территориальных центров комплектования (ТЦК) (украинский аналог военкоматов) подходят к прохожему. Предположительно, они пытались мобилизовать мужчину, но тот достаёт из своей сумки отсрочку.

Затем украинский полицейский наносит ему несколько ударов, после чего пострадавший уходит.

Как передавало ИА Регнум, в украинском городе Черновцы участились случаи жёсткой мобилизации мужчин. Сотрудники ТЦК схватили двух украинцев за ноги и руки, затем затащили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования незаконно мобилизуют работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Украинский политолог Юрий Романенко 24 мая предсказал стране экономический коллапс из-за ситуации с мобилизацией. По словам эксперта, Украину ждут серьёзные проблемы, которые коснутся всех секторов экономики страны.

18 мая на Украине вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию. По данным СМИ, в этот же день улицы городов на контролируемой Киевом территории опустели. Кроме того, участились попытки мужчин призывного возраста нелегально покинуть территорию страны.