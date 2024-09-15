Москва, 15 сентября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. В Москве на оранжерею усадьбы «Покровское-Стрешнево» вернули утраченный шпиль. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Для воссоздания шпиля был разработан индивидуальный проект. После этого элемент купола изготовили в специализированной мастерской», — написал он.

Собянин рассказал, что длина шпиля в собранном виде равна пяти метрам, а его вес составляет около 250 килограммов. Сначала конструкцию разделили на четыре части, после этого её смонтировали по принципу пирамиды. В настоящий момент ведутся работы по восстановлению всего ансамбля усадьбы.

Он отметил, что оранжерея является уникальным сооружением, которое сохранилось с XVIII — начала XIX века. Сейчас специалисты возвращают ей прежний вид благодаря архивным материалам и фотографиям.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты отреставрировали три сооружения выставки достижений народного хозяйства, которые в 2024 году отмечают юбилей. По словам Собянина, реставрация расположенных на территории ВДНХ памятников архитектуры завершена на 80%.