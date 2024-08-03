Москва, 3 августа, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Эксперты отреставрировали три сооружения выставки достижений народного хозяйства, которые в 2024 году отмечают юбилей. Об этом сообщает официальный сайт правительства и мэра столицы.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарин

В первый день августа своё 85-летие отметило старейшее сооружение выставки — арка северного входа. Её реставрация началась в сентябре 2016 года, а уже в июне 2017-го её вновь открыли. За это время эксперты восстановили стены, кровлю, лепные рельефы, декор и некоторые другие части сооружения. Благодаря реставрационным работам арка выглядит максимально приближенно к тому, как её видели 85 лет назад москвичи и гости столицы, рассказали в мэрии.

Отмечается, что в послевоенные годы выставку решили реконструировать. В этот период на её территории построили ещё одну арку, которая и стала главной. Её отреставрировали в 2017 году, восстановив барельефы с изображением тружеников сельского хозяйства. Фигурам тракториста и колхозницы, расположенным наверху арки, восстановили утраченные фрагменты смальты.

Павильон № 1 «Центральный», который отмечает в этом году 70-летие, реставрировали в период с 2017 по 2022 год. Эксперты привели в порядок его шпиль с золотой звездой, гербы, ленты на фасаде и другие элементы павильона. В центральном зале нашли декоративные полукруглые арки, которые более 40 лет находились под слоем штукатурки. Помимо этого, были отреставрированы световые плафоны, паркетные полы, а также колонны из оселкового мрамора.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация расположенных на территории ВДНХ памятников архитектуры завершена на 80%. Он добавил, что в этот же день даётся старт проекту строительства нового комплекса ЭКСПО.